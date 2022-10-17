В Госдуме предложили ввести уголовное преследование пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Такое предложение он высказал на парламентских слушаниях, посвященных другой законодательной инициативе – запрету ЛГБТ-пропаганды среди взрослых.

В Госдуме готовятся рассмотреть два законопроекта на эту тему – за авторством "единоросса" Александра Хинштейна и от группы депутатов во главе с коммунисткой Ниной Останиной. Оба документа предполагают ужесточение существующих административных наказаний (например, до 10 млн руб. для юридических лиц, выдворение из страны, если правонарушитель – иностранец) и расширение запретов. Например, предлагается наказывать не только за поддержку ЛГБТ, но и за отрицание превосходства традиционных семейных ценностей.

Останина заявила, что определение традиционных семейных ценностей имеется: "это брак между мужчиной и женщиной, союз между мужчиной и женщиной, любовь, верность, дети как продолжение рода, многопоколенческая семья".

На парламентские слушания не пригласили противников законопроектов. Поэтому участники выражали удовлетворение тем, что они все едины в своих взглядах. Протоиерей Андрей Ткачев сказал: "Есть контрдовод наших противников, мол, что происходит в спальне – никого не касается, это частное дело человека. Грех не является личным делом человека. Нравственно изменивший человек, грешный человек социально опасен. Это не частное дело каждого".

Лидер думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "литературные произведения не будут подпадать под этот закон". "Потому что никто не захочет стать педофилом, прочитав "Лолиту" Набокова", - пояснил депутат. При этом на слушаниях очень ругали ряд популярных современных литературных произведений на ЛГБТ-тему, предлагали такие книги изымать. Хинштейн не пояснил, будет ли закон вводить какую-либо цензуру, будет ли какая-то комиссия (и кто в нее войдет), которая определит, является ли произведение пропагандой, относится ли оно к классике или нет.