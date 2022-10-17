17 Октября 2022
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Наука и техника Свердловская область В России
Фото: uralfo.gov.ru

Новый глава Роскосмоса посетил НПО автоматики в Екатеринбурге

Новый генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов 17 октября посетил Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, он высоко оценил профессионализм коллектива и вклад уральских специалистов в развитие высокотехнологичных отраслей.

По словам Борисова, НПО автоматики – это одно из ключевых российских предприятий, которое создает надежные системы управления для ракет-носителей. Вместе с и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым он посетил производственные цеха, в которых создается радиоэлектронная аппаратура для ракет-носителей семейства "Союз-2".

Глава Роскосмоса проверил готовность системы управления для ракеты-носителя "Союз-2.1б" на новом виде топлива – нафтиле. Ее пуск запланирован на 23 октября с космодрома Восточный. А генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра показал процесс изготовления приборов и рассказал, какие изменения внесены в систему управления под новый вид топлива.

В завершение визита Юрий Борисов провел рабочую встречу с руководством НПО, где обсудили актуальные вопросы ракетно-космической промышленности.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин назначил Борисова главой Роскосмоса. Прежний руководитель ведомства Дмитрий Рогозин был отправлен в отставку.

Теги: Роскосмос, НПО, Екатеринбург



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