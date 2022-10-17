17 Октября 2022
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Политика Воронежская область
Фото: govvrn.ru

Распоряжение о бесплатной поддержке семей мобилизованных из Воронежской области подписал губернатор

Помимо указанной в распоряжении помощи правительство области готово оказывать поддержку семьям индивидуально, в зависимости от их жизненных ситуаций, сообщается на официальном портале региона.

Согласно распоряжению, студенты техникумов (очная форма) из семей мобилизованных получат бесплатные горячие обеды. Детям с повышенными потребностями и пожилым родственникам-инвалидам — независимо от состава семьи и без учета уровня доходов будет оказано соцобслуживание на дому. В первоочередном порядке в организации соцобслуживания будут направляться нуждающиеся в этом члены семьи военнослужащего.

Членам семей мобилизованных при необходимости будет оказана психологическая помощь. В ускоренном порядке будут решаться вопросы оформления документов для получения любых мер поддержки, на которые семьи имеют право. Безработным членам семьи окажут помощь в организации прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, а также трудоустройстве.

Губернатор Александр Гусев также рекомендовал главам муниципалитетов принимать вне очереди в детсады детей мобилизованных (от 1,5 лет), освобождать от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах, при необходимости переводить детей в ближайшую к дому школу. Для детей мобилизованных, обучающихся в 1-11-х классах организовать бесплатные завтраки и обеды. Приоритетно зачислять детей мобилизованных 1-6-х классов в группы продленного дня и освободить от платы за нее. Помимо этого, дети мобилизованных теперь будут посещать кружки и секции бесплатно.

При этом, меры поддержки семей в будущем могут быть дополнены.

Теги: александр гусев, мобилизованные, помощь семьям мобилизованных



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