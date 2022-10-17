17 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сделать ремонт и встретить ребенка из школы. Более 300 волонтеров помогают женам мобилизованных из Екатеринбурга

Более 300 волонтеров ежедневно помогают родственникам мобилизованных жителей Екатеринбурга. Каждый день добровольцы обрабатывают в среднем по 50 обращений, большая часть из которых касается бытовых вопросов. Волонтерский центр был организован по распоряжению главы города Алексея Орлова, который лично посетил сегодня сотрудников и оценил фронт работ.

"Хотел сказать вам огромное спасибо, что подхватили такую идею и организовали такую очень серьезную поддержку семьям мобилизованных. Действительно, может странным показаться, что ребенка нужно в детский сад сопроводить, но это серьезная бытовая проблема для женщины, которая оказалась одна. А здесь как раз волонтеры подставляют плечо, решают, вроде, небольшие бытовые проблемы, но это очень серьезная помощь. Спасибо вам большое!" - отметил градоначальник.

Алексей Орлов в волонтерском центре адресной помощи гражданам (мобилизованным и их родственникам)(2022)|Фото: Накануне.RU

Как рассказали сами волонтеры, просьба отвести или встретить ребенка из школы и детского сада среди обращений встречается чаще всего. Многие мамы находятся на работе, кто-то записан на прием к врачу или плохо себя чувствует. Следующее по популярности обращение - просьба привезти продукты питания и лекарства. Также поступает много бытовых просьб, например, починить розетку, унитаз или даже помочь с ремонтом, который не успел закончить супруг.

Каждое из обращений обрабатывается волонтерами колл-центра, после чего передается районному куратору. Уже он на совещании вместе с группой добровольцев распределяет задания и координирует сотрудников центра, которые связываются с нуждающимся в помощи и выезжают на место. На одно обращение в среднем уходят сутки.

Волонтеры из волонтерского центра адресной помощи гражданам (мобилизованным и их родственникам)(2022)|Фото: Накануне.RU

"Волонтерская деятельность, конечно, имеет свою специфику, и мы старались набирать координаторов по району и волонтеров, которые уже имеют подобный опыт, - рассказал куратор волонтерского центра "Мы рядом" Артем Николаев. - У нас большое количество волонтеров помогали в рамках акции "Мы вместе" во время эпидемии коронавируса, когда мы доставляли продукты и лекарства маломобильным гражданам и гражданам, попадающим в зону риска. Совещания проходят ежедневно, так как заявок большое количество. Мы в ежедневном формате стараемся собираться, но и онлайн мы на связи круглосуточно. Когда возникают вопросы, у нас работает несколько групп - на каждый район своя группа волонтеров, поэтому для координации работы мы постоянно находимся на связи".

В колл-центрах стараются оказывать юридическую и психологическую помощь. Некоторые звонят, чтобы найти не выходящего после мобилизации на связь отца, мужа, брата или друга, и тогда волонтеры обращаются в военкомат для поиска солдата. Обращаются и сами мобилизованные, однако бывают и случаи провокаций, когда волонтерам звонят неизвестные с номеров, зарегистрированных в недружественных странах. Николаев отметил, что все добровольцы прошли специальное обучение, а потому имеют психологическую устойчивость, готовы к различного рода провокациям и способны дать отпор.

Алексей Орлов в волонтерском центре адресной помощи гражданам (мобилизованным и их родственникам)(2022)|Фото: Накануне.RU

"Я должен сказать искренне спасибо Алексею Валерьевичу [Орлову] за такую инициативу, за организацию всего этого процесса. Для того, чтобы осуществлять свою деятельность, ответственно могу заявить, что у волонтеров все сейчас есть - техника и все возможные инструменты, чтобы оказывать оперативную помощь. А что касается дополнительной мотивации, волонтером это не надо, потому что это безвозмездно, и мы понимаем, что сегодня мы должны быть рядом с теми, кто защищает нашу страну", - добавил куратор центра.

Волонтерский центр был открыт 7 октября, и за 10 дней существования туда поступило более 500 обращений, большая часть из которых уже обработана, а более 100 - выполнено. Центр тесно взаимодействует с областным штабом общероссийского движения "Мы вместе" и властями города и региона, а потому ни одно из обращений не остается без ответа или практической помощи. Помимо заявок о поддержке и помощи, в центр часто звонят предприниматели и обычные граждане, желающие сами стать волонтерами или помочь мобилизованным и их семьям материально.

Волонтеры из волонтерского центра адресной помощи гражданам (мобилизованным и их родственникам)(2022)|Фото: Накануне.RU

"У нас появляется очень много партнеров из бизнеса: элементарно развозка питьевой воды. Представьте, как женщина 19-литровый бутыль может привезти и поднять на этаж, а тут ребята молодые и делают это абсолютно безвозмездно, и таких партнеров достаточно много, - отмечает градоначальник. - Я считаю, что любые неравнодушные люди могут выступить с инициативой. Это движение создается для решения определенных задач. Если возникнут другие задачи, то мы будем учитывать, что ребята здесь работают очень неравнодушные, такая универсальная для любого проекта форма - и колл-центр, и горячая линия, и интернет-канал, и мы готовы переориентировать наше движение. Пока в этом будет необходимость, мы будем его развивать".

Сейчас в центре Екатеринбурга трудится более 300 волонтеров разных возрастов, социальных статусов и профессий, а также студенты местных вузов. Если же вам требуется какая-либо помощь в связи с мобилизацией родственника, вы можете обратиться по номеру: 8 (800) 101-51-62.

Теги: волонтеры, центр, Екатеринбург, мобилизация



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