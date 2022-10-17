17 Октября 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Израиль, поставляя оружие Украине, разрушит отношения с Россией, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил инициативу Израиля о поставках оружия Украине.

"Израиль, вроде, собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал в своем Telegram-канале Медведев.

Он напомнил, что "бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими".

"Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Израиль, Украина



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