17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга высказался в поддержку мобилизации и рассказал секрет

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов впервые публично высказался в поддержку мобилизации и СВО, и рассказал, что тайком оказывает помощь нуждающимся.

"Я поддерживаю все решения нашего верховного главнокомандующего", - сказал мэр. 

По его словам, он постоянно участвует в помощи мобилизованным, просто не афиширует эту деятельность. "Я в этом участвую постоянно, в том числе и на личные средства, и когда началась спецоперация, госпиталю помогал по приобретению техники на личные деньги. Я этим занимаюсь постоянно, но не хотел бы это афишировать. Все-таки помощь, я считаю, тоже необходима", - заявил градоначальник.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев так и не высказался о своем отношении к спецоперации, а в контексте мобилизации вообще пропал из информационной повестки, не обновляя даже социальные сети. Свердловская область все еще не определилась с мерами региональной помощи мобилизованным и их семьям. 

Теги: алексей орлов, мобилизация, помощь



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