40-летний мобилизованный уралец погиб в ходе спецоперации

Житель Каменска-Уральского Артем Небаев погиб в ходе спецоперации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральского города, Небаев погиб 8 октября в Херсонской области. В январе 2022 года ему исполнилось 40 лет. Он являлся ветераном боевых действий, десантником-разведчиком, воевал в Чечне. В 2015 году вновь служил в рядах вооруженных сил по контракту.

Принять участие в специальной военной операции уралец хотел с самого начала. В сентябре 2022 года, когда в России был объявлен приказ о частичной мобилизации, он лично получил повестку в военкомате. До отправки на СВО работал в одной из автомастерских Екатеринбурга.

Глава Каменска-Уральского и коллектив администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Артемом Небаевым состоится 18 октября в 12.00 на Аллее славы за ДК "Юность".

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре во время специальной операции погиб студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов.