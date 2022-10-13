Студент УГГУ погиб во время спецоперации на Донбассе

Молодой студент Уральского государственного горного университета погиб во время специальной операции. Об этом сообщается на информационном портале вуза.

В июне этого года Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. Он служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового батальона. В сентябре рядовой Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

Иван родился в 2000 году в Асбесте. Окончил уральский техникум "Рифей", отделение "Кадетский корпус". В УГГУ он поступил по целевому направлению от ПАО "Ураласбест" и собирался пойти по стопам отца, который на комбинате занимается планированием ремонтов.

Теперь каждую пятницу в Храме святителя Николая Чудотворца при УГГУ будут проходить молебны о победе русского воинства. На совместную молитву о героях, которые оказались на передовой, приглашаются все желающие. В эту пятницу, 14 октября, сразу после молебна будет совершена заупокойная молитва по Ивану Овсянову – студенту, погибшему при исполнении воинских обязанностей.

Известно, что он учился на кафедре горных машин и комплексов. Ради прохождения службы по призыву в вооруженных силах РФ Иван прервал учебу, а после армии восстановился. В Горном молодой человек возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка: следил за тем, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники вуза были в безопасности во время массовых мероприятий.