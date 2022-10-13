13 Октября 2022
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Фото: пресс-служба Уральского государственного горного университета

Студент УГГУ погиб во время спецоперации на Донбассе

Молодой студент Уральского государственного горного университета погиб во время специальной операции. Об этом сообщается на информационном портале вуза.

В июне этого года Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. Он служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового батальона. В сентябре рядовой Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

Иван родился в 2000 году в Асбесте. Окончил уральский техникум "Рифей", отделение "Кадетский корпус". В УГГУ он поступил по целевому направлению от ПАО "Ураласбест" и собирался пойти по стопам отца, который на комбинате занимается планированием ремонтов.

Иван Овсянов – студент УГГУ, погибший при исполнении воинских обязанностей(2022)|Фото: пресс-служба Уральского государственного горного университета

Теперь каждую пятницу в Храме святителя Николая Чудотворца при УГГУ будут проходить молебны о победе русского воинства. На совместную молитву о героях, которые оказались на передовой, приглашаются все желающие. В эту пятницу, 14 октября, сразу после молебна будет совершена заупокойная молитва по Ивану Овсянову – студенту, погибшему при исполнении воинских обязанностей.

Известно, что он учился на кафедре горных машин и комплексов. Ради прохождения службы по призыву в вооруженных силах РФ Иван прервал учебу, а после армии восстановился. В Горном молодой человек возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка: следил за тем, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники вуза были в безопасности во время массовых мероприятий.

Теги: студент, УГГУ, спецоперация



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