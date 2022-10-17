В Екатеринбурге задержан "зацепер", катавшийся на санках, привязанных к машине

В Екатеринбурге задержали так называемого "зацепера". Он катался на санках, привязанных к машине.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, ночью 16 октября сотрудникам ГИБДД поступил сигнал о совершении опасных маневров на улице Дагестанская в районе Химмаш. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" прицепил к автомашине санки, в которых сидел мужчина, и поехал по дороге. Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в интернет.

В ГИБДД установили личности водителя и самого "зацепера": ими оказались двое мужчин 1992 и 1995 годов рождения. Оба были задержаны. Также они привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции призывают уральцев отказаться от подобных "развлечений". В ведомстве напоминают, что такое поведение может привести к серьезным последствиям, которые могут повлечь за собой вред не только здоровью, но и жизни.