Президент Абхазии поручил усилить мобилизационную готовность в республике

Президент Абхазии Аслан Бжания приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности, которая обеспечивает безопасность и оборону страны. Об этом он заявил на заседании штаба территориальной обороны республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на заседании в Минобороне с участием представителей силового блока обсуждалась военно-политическая обстановка.

Президент Абхазии заслушал доклады, касающиеся политических мероприятий, способствующих улучшению мобилизационной подготовки, материально-технического обеспечения вооруженных сил и других критериев.

В августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию. В Сухуме сообщили, что будут оценивать вероятность войны с Грузией как высокую до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы.