13 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

IKEA уволила 10 тысяч российских сотрудников

IKEA уволила 10 из 12 тыс. российских сотрудников, передает AFP со ссылкой на исполнительного директора управляющей компании Ingka Йеспера Бродина. Весной этого года компания заявляла, что в России у нее около 15 тыс. сотрудников.

IKEA объявила о сворачивании бизнеса в России после начала военной спецоперации РФ на Украине в марте этого года. Окончательному уходу компании предшествовала распродажа товаров, оставшихся на складах магазинов. Теперь все они закрыты, компания ведет подготовку к продаже своих российских заводов, пишет "Коммерсант".

Теги: ikea, увольнение, сотрудники



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