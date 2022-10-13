13 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: супруга Алена Бизяева

Свердловчанин, ушедший на спецоперацию в числе мобилизованных, погиб

Свердловчанин Евгений Бизяев, мобилизованный из Краснотурьинска, погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщила его супруга в своих социальных сетях.

"10.10.2022 года погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины Бизяев Евгений Валерьевич, наш любимый, добрый, отзывчивый, наш самый лучший и единственный, наш родной папочка, муж, сын, братик, наш самый лучший и преданный на свете друг. Ты навсегда рядом с нами в наших сердцах, мы тебя очень любим", - написала вдова.

О дате и времени прощания будет сообщено позднее.

Погибший в ходе спецоперации житель Краснотурьинска Евгений Бизяев(2022)|Фото: супруга Алена Бизяева

Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла, что связь с группой, в которой находился Бизяев, была потеряна несколько дней назад. В комментариях под постом Алены Бизяевой родные, близкие и знакомые выражают соболезнования и пишут слова поддержки, характеризуя покойного как доброго и искреннего человека.

В военкомате Краснотурьинска отказались комментировать произошедшее и не стали подтверждать или опровергать информацию.

Теги: мобилизация, смерть, Краснотурьинск



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