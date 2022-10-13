13 Октября 2022
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Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Мэр Белгорода: Верхний этаж жилого дома и две машины повреждены после работы ПВО

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что верхний этаж жилого дома и два автомобиля повреждены в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО в городе.

"На дом по улице Губкина, 42г упал неопознанный объект после работы ПВО", - написал Иванов в своем Telegram-канале. В настоящий момент сведений о пострадавших нет.

Baza пишет, что в квартире на верхнем этаже повреждены перекрытия, также почти уничтожен технический этаж. Кроме того, пострадал фасад двухэтажного торгово-офисного здания, которое находится рядом с многоэтажкой.

Из пострадавшего дома эвакуировано 100 человек, сообщает телеграм-канал.

Теги: белгород, пво, ракета



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