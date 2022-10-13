В Тюмени к депутату областной думы от КПРФ пришла полиция

В Тюмени к депутату областной думы от КПРФ Тамаре Казанцевой пришла полиция. Как сообщили Накануне.RU в обкоме партии, правоохранители пришли взять у Казанцевой объяснения о том, почему она хотела организовать встречу с народом 28 сентября в районе старой Зареки.

Отметим, что 1 октября тюменцы вышли на стихийный сход.

12 сентября 2022 года губернатор Александр Моор подписал постановление о признании района бывшего фанерного комбината и прилегающих земель районом под "комплексное развитие территории". На данной территории планируют снести жилые дома и построить межвузовский кампус для студентов.

"21 сентября руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева подала уведомление в городскую администрацию о проведении встречи с избирателями. Ссылаясь на ковидные ограничения, депутату было отказано в проведении мероприятия, запланированного на 28 сентября. Встреча не состоялось, однако люди в другое время решили сами собраться и обсудить, как им быть дальше", - говорится в сообщении КПРФ.

Также правоохранители пришли к председателю регионального отделения женского союза "Надежда России" Татьяне Казанцевой. Коммунисты сообщают, что она решила разобраться в сложившейся ситуации и посетила сход горожан. Сотрудники полиции выясняли связь между несостоявшимся мероприятием и этим сходом, кто является организатором этого протеста. Татьяна Казанцева пояснила, что люди самоорганизовались на защиту своей собственности, своих земель и домов.