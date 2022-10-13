Боррель обеспокоен большим числом воздержавшихся стран при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом стран, воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, которая не признала воссоединение четырех регионов Новороссии с Россией по итогам референдумов. Об этом он сказал в ходе выступления на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии.

Напомним, поддержали антироссийскую резолюцию 143 страны. Пять стран: Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Десять государств отказались голосовать, в том числе Азербайджан, Туркменистан, Венесуэла, а 35 воздержались, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Пакистан, Алжир, Боливия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, многие страны Африки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал методы США "дипломатическим террором", поскольку странам почти прямо угрожали, а перед этим отклонили предложенное Россией тайное голосование, чтобы страны открыто выразили свою позицию.

Ранее МИД КНР заявил, что страны, представляющие 85% населения планеты, не вводили санкции против России, и именно это большинство представляет международное сообщество.