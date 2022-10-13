МИД объявил демарш ФРГ, Дании и Швеции из-за отказа вовлечь в расследование по "Северным потокам"

Послам Германии, Дании и Швеции в Москве объявили демарш из-за отказа привлечь к расследованию диверсий на "Северных потоках" Россию, сообщает МИД РФ.

Главы дипломатических миссий были вызваны в связи с отсутствием реакции на представленное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обращение о привлечении российских компетентных ведомств к расследованию.

Как отметили в министерстве, при этом появляется информация, согласно которой в расследовании участвуют другие страны, в том числе США.

МИД подчеркнул, что при отказе в допуске российских экспертов к следствию в Москве сделают вывод, что странам либо есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей террористических актов.

Отмечается, что Москва не признает "псевдорезультатов" расследования инцидентов на "СП" без участия российских специалистов.

Ранее в Швеции засекретили от других государств предварительное расследование. Оно закончилось еще 7 октября, но никаких подробностей, кроме того, что власти страны укрепились в версии о диверсии, не сообщалось.