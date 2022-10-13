13 Октября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Акции Беглова на «Бирже губернаторов» показали очередное падение в октябре

Показатели губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в новом рейтинге независимого агентства «Политброкер» в очередной раз демонстрируют устойчивое падение. За текущий месяц градоначальник «теряет» акции в исследовании «Биржи губернаторов» уже во второй раз.

петербург, беглов, лп(2022)|Фото: t.me/PolitBroker

Ранее СМИ указывали, что вероятной причиной снижения рейтинга главы Смольного стал провал информационной кампании вокруг частичной мобилизации. В экспертном сообществе указывали, что Беглов уделяет чрезвычайно мало времени разъяснительной работе с горожанами, что оказывает негативное влияние на его политический имидж.

Весной этого года журналисты также заметили, что на позициях петербургского градоначальника в «Бирже губернаторов» негативно сказались сорванные «мусорная» и «транспортная» реформы. Аналогичным образом ситуация сложилась со сдачей в эксплуатацию новых станций метрополитена и сроков сдачи жилья обманутым дольщикам.

Теги: александр беглов, биржа губернаторов, смольный



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