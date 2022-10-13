13 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Пнул полицейского - год заключения". Житель Нижнего Тагила получил срок за нападение на правоохранителя

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил местному жителю 1 год лишения свободы за нападение на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 11 апреля 2020 года. На 44-летнего местного жителя пожаловались соседи из-за шума в ночное время. Сотрудники полиции прибыли на место и, убедившись в наличие признаков состава административного нарушения, предложили свердловчанину написать объяснение. Вместо этого злоумышленник, будучи пьяным и стоя на пороге квартиры, пнул полицейского в ногу, после чего схватил за карман форменной куртки и оторвал его.

Своими действиями житель Нижнего Тагила причинил полицейскому боль. При этом вину в совершенном преступлении он признал только частично, заявив, что правоохранители наговаривают на него из личной неприязни.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд назначил местному жителю 1 год лишения свободы, но после смягчил приговор, дав наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: полицейский, нападение, Нижний Тагил, срок, суд



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