Минтруд: В России уже несколько месяцев нет роста безработицы

Рынок труда в России уже несколько месяцев демонстрирует стабильность. Нет роста безработицы и даже есть некоторое небольшое снижение, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по соцполитике. "Это все, на наш взгляд, результаты работы правительства", - похвалил сам себя министр.

"Мы понимали, что возможны всплески количества безработных, без профилактических мероприятий, наверное, так и произошло бы", - сообщил Котяков. Он добавил, что в этом году не понадобилась часть средств, выделенная на борьбу с безработицей, эти деньги будут возвращены в бюджет.

"64 млрд руб. в 2023 году предусмотрены на борьбу с безработицей, если будет нужно больше – Минфин готов предоставить средства", - рассказал министр.