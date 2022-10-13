СМИ сообщили о внезапной "разблокировке" в России соцсети Instagram*

В некоторых городах России внезапно стал открываться без VPN Instagram*. По данным "Ведомостей", речь идет о пользователях, которые являются клиентами нескольких крупных операторов. В частности, называются "Билайн", МТС и "Ростелеком".

Это "послабление" совпало с проведением ремонтных работ Главного радиочастотного центра, отвечающего за блокировку сайтов.

По некоторым данным, Instagram* открывается без ограничений уже пару дней.

Telegram-канал "Расстрига" напоминает, что еще весной Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждало правительство о возможных проблемах со связью этой осенью в связи с санкциями и оттоком специалистов.

*Instagram – заблокированная в России соцсеть, принадлежит американской компании Meta, признанной Тверским районным судом Москвы экстремистской организацией, запрещена в РФ.