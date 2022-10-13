Правительство установило квоты по найму гастарбайтеров

Сегодня вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1751 об ограничениях по найму гастарбайтеров.

Постановление называется "Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности".

Так, в овощеводстве, лесоводстве, лесозаготовке, обработке древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) максимально допустимая численность гастарбайтеров не должна превышать 50% общей численности работников. А вот в строительстве установлен порог 80%, но для Дагестана - 50%.

В розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями допускается только 15% мигрантов.

На сухопутном пассажирском транспорте и автомобильном грузовом транспорте разрешается использовать не более 24% трудовых мигрантов. Это ограничивает для них работу водителями автобусов и такси.

В деятельности по обслуживанию зданий и территорий можно использовать до 70% гастарбайтеров.

Ряд работ для мигрантов закрыты. Это розничная торговля лекарственными средствами в аптеках, вообще вся розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков.

При этом для Краснодарского края, Приморского края и Удмуртии по ряду пунктов установлены свои квоты. Например, в Удмуртии и Краснодарском крае со следующего года на работу водителями пассажирского городского и пригородного транспорта смогут устроиться только граждане России. Таксистами мигрантов тоже не имеют права брать. А в Краснодарском крае им запретят заниматься грузоперевозками.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечает, что новые квоты приведут к сокращению количества иностранных рабочих в лесозаготовке, строительстве и транспорте. Но таков запрос общества. К тому же сегодня иностранная рабочая сила стоит не так дешево, как раньше, поэтому нужно давать больше возможностей для работы россиянам.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Минтруду поручено подготовить разъяснения по новым нормам, а предприятия до конца текущего года должны привести численность иностранных работников в соответствие с квотами.