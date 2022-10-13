Правительство установило квоты по найму гастарбайтеров

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Приволжский ФО В России Северо-Кавказский ФО Приморский край Краснодарский край Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Правительство установило квоты по найму гастарбайтеров

Сегодня вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1751 об ограничениях по найму гастарбайтеров.
Читайте также:

Постановление называется "Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности".

Так, в овощеводстве, лесоводстве, лесозаготовке, обработке древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) максимально допустимая численность гастарбайтеров не должна превышать 50% общей численности работников. А вот в строительстве установлен порог 80%, но для Дагестана - 50%.

В розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями допускается только 15% мигрантов.

На сухопутном пассажирском транспорте и автомобильном грузовом транспорте разрешается использовать не более 24% трудовых мигрантов. Это ограничивает для них работу водителями автобусов и такси.

В деятельности по обслуживанию зданий и территорий можно использовать до 70% гастарбайтеров.

Ряд работ для мигрантов закрыты. Это розничная торговля лекарственными средствами в аптеках, вообще вся розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков.

При этом для Краснодарского края, Приморского края и Удмуртии по ряду пунктов установлены свои квоты. Например, в Удмуртии и Краснодарском крае со следующего года на работу водителями пассажирского городского и пригородного транспорта смогут устроиться только граждане России. Таксистами мигрантов тоже не имеют права брать. А в Краснодарском крае им запретят заниматься грузоперевозками.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечает, что новые квоты приведут к сокращению количества иностранных рабочих в лесозаготовке, строительстве и транспорте. Но таков запрос общества. К тому же сегодня иностранная рабочая сила стоит не так дешево, как раньше, поэтому нужно давать больше возможностей для работы россиянам.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Минтруду поручено подготовить разъяснения по новым нормам, а предприятия до конца текущего года должны привести численность иностранных работников в соответствие с квотами.

Теги: мигранты, гастарбайтеры, работа, квоты, постановление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети