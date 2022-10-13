13 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области семь человек пострадали в ДТП

В Челябинской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД про Челябинской области, авария произошла днем 12 октября на 13 км автодороги Аша – Кропачево – Шарлаш. Водитель Дэу Нексия, по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2131.

В автомобиле ВАЗ пострадали водитель и две его пассажирки. Им назначено амбулаторное лечение. Во втором автомобиле травмы получили двое детей пяти и двух лет. Они госпитализированы. Также травмы получила 23-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение. Кроме того, разовая медицинская помощь потребовалась 14-летней пассажирке.

В отношении водителя Дэу Нексия составили административный протокол.

Теги: ДТП, ГИБДД, дети,



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