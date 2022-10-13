Четыре сотрудника уральской фермы пострадали в ДТП с грузовиком

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Все они работают на ферме.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась днем 12 октября на 30 км автодороги "Красноуфимск – Арти – Касли": водитель автомобиля "ГАЗ Луиндор", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество грузовику "КамАЗ" с полуприцепом. В результате произошло столкновение.

В ДТП получили травмы различной степени тяжести четыре пассажира "ГАЗ Луиндор": женщины 44, 45 и 53 лет, а также 49-летний мужчина. Для оказания медицинской помощи все были доставлены в Артинскую ЦРБ. Оба водителя не пострадали.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 49-летний водитель "ГАЗ Луиндор" – житель села Манчаж Артинского района, его стаж управления автомобилями составляет 23 года. Машина, за рулем которой он находился, принадлежит местному сельхозпредприятию, а шофер вез сотрудников фермы на работу.

Все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя проверены на состояние опьянения и оказались трезвы.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства данного инцидента.