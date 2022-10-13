13 Октября 2022
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале в двух торговых сетях запретили продавать алкоголь

На Среднем Урале приостановлены лицензии на продажу алкоголя в двух торговых сетях и ряде организаций общепита. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, причиной стали грубые нарушения лицензионных требований при продаже спиртного. Из-за этого появились основания для приостановления действия лицензий.

На сегодняшний день в области приостановлено девять лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкоголя при организации услуг общественного питания. Продажа выпивки временно запрещена в магазинах торговых сетей "Эконом" и "Лента", а также в нескольких объектах общепита.

Как заверили в министерстве, действие лицензий будет возобновлено после устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что в крупных российских торговых сетях заканчиваются запасы иностранного крепкого алкоголя.

Теги: алкоголь, лицензии, торговля, запрет



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