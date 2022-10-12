В Екатеринбурге полиция нашла "Человека-паука", залезшего по трубе на крышу многоэтажки

В Екатеринбурге полиция установила личность молодого человека, поднявшегося по трубе на крышу многоэтажки в Академическом районе. Уральскому "Человеку-пауку" вменили мелкое хулиганство.

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Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором неизвестный безо всякой страховки лезет по трубе, закрепленной на фасаде многоэтажного дома.

"На это смотрел весь двор и с ужасом ждал развязки. Парню все же удалось благополучно подняться на крышу. Вот такие опасные игры сейчас у детей", - говорилось в комментарии к ролику.

Полицейские разыскали экстремала: им оказался местный житель, которому едва исполнилось 20 лет. Сам он пояснил, что совершил опасный поступок, чтобы "прославиться" в интернете.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, правоохранители привлекли "Человека-паука" к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Также они предупредили парня о недопустимости подобного в дальнейшем.

В полиции призывают молодых людей не совершать рискованных действий ради сиюминутной популярности. Такие поступки могут привести не только к тяжелым травмам и гибели самого исполнителя опасного "трюка", но и побудить к неадекватным действиям неподготовленных и неверно оценивающих свои возможности подростков.