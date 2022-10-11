Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г.

Оно продлено до конца 2023 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Российское продовольственное эмбарго действует с 2014 г. Оно запрещает ввоз в РФ некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели в отношении России санкции. Оно действует в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 г. – в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 г. – в отношении Украины. В 2021 г. в список стран, против которых продолжат действовать экономические контрсанкции, включили Великобританию и Северную Ирландию.