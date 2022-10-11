11 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г.

Оно продлено до конца 2023 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Российское продовольственное эмбарго действует с 2014 г. Оно запрещает ввоз в РФ некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели в отношении России санкции. Оно действует в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 г. – в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 г. – в отношении Украины. В 2021 г. в список стран, против которых продолжат действовать экономические контрсанкции, включили Великобританию и Северную Ирландию.

Теги: Владимир Путин, эмбарго, продление



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Ранее 20.09.2021 16:04 Мск Путин продлил на 2022 год действие продэмбарго


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