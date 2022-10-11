Власти Украины призывают население не пользоваться электроприборами

После вчерашнего ракетного удара по объектам инфраструктуры, в результате чего на Украине начались перебои со светом, а ряд городов и регионов были полностью обесточены, местные власти призвали население проявить сознательность и максимально ограничить потребление электроэнергии.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области полностью остались без света, в других областях электропитание повреждено частично.

"Укрэнерго" призвало киевлян не включать электроприборы во время вечернего пика потребления с 17 до 22 часов и ввело график аварийных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и этих трех областях, а также Житомире. К призыву присоединился офис Зеленского и предупредил о веерных отключениях.

Министерство энергетики заявило, что Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.