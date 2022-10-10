10 Октября 2022
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полузащитник "Урала" Егорычев успешно прооперирован в Сербии

Полузащитник екатеринбургского ФК "Урал" Андрей Егорычев прооперирован в Сербии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, Егорычеву была успешно проведена операция в Белграде по поводу паховой грыжи. Через 10 дней футболист вернется в Екатеринбург, где продолжит восстановление.

Как уточнили в клубе, возвращение Андрея к тренировкам в общей группе планируется через три недели.

Напомним, ранее в "Урале" назвали сроки восстановления своего капитана Эрика Бикфалви. А еще один полузащитник Олег Шатов уже приступил к тренировкам после операции.

Теги: Егорычев, операция, Урал



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