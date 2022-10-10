В Свердловской области открылся третий в регионе исправительный центр для осужденных

В Верхней туре открылся третий в регионе исправительный центр ГУФСИН. Вчера туда заселили первых 27 мужчин, осужденных к принудительным работам. Все они жители Свердловской области и на данный момент проходят медкомиссию для дальнейшего трудоустройства.

Сам центр рассчитан на 97 человек. Здесь они будут работать на предприятиях токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками и подсобными рабочими.

"В исправительных центрах отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Этот вид наказания не связан с изоляцией от общества в отличие от лишения свободы. Осужденные в исправцентрах находятся под постоянным контролем сотрудников УИС, но при этом имеют ряд преимуществ, которые не положены тем, кто отбывает наказание в исправительных колониях", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ГУФСИН.

Осужденные проходят обучение, устраиваются на работу, носят гражданскую одежду, имеют наличные и могут пользоваться мобильными устройствами. Помимо этого мужчинам разрешено посещать магазины, больницы, гулять по улицам и посещать общественные места.

Напомним, что оставшиеся два исправцентра находятся в Нижнем Тагиле при ИК-6 (для женщин) и в д.Старые Решеты при КП-66 (для мужчин). В общей сложности там числится 238 человек и в будущем их число будет увеличено.

В первом осужденные прикреплены к предприятиям Нижнего Тагила и работают кондукторами, дорожными рабочими, работниками на птицефабрике и в коммунальной сфере. Работодатели отмечают, что именно эти сотрудники более дисциплинированы и мотивированы, поскольку стараются отбыть свой срок без каких-либо нареканий. Часть осужденных также трудоустроена на предприятиях и заводах Первоуральска и получают зарплату до 70 тыс. рублей. От 5 до 20% ежемесячно удерживается государству. Более того, по истечению своего наказания осужденный может остаться на понравившемся месте работы.