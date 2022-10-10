10 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В. Н. Горелых

3,2 миллиарда рублей от налогов СвЖД перешли в бюджет Свердловской области

Свердловская железная дорога оплатила налог за последние 9 месяцев, потратив на это 15 млрд рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, большая часть средств была направлена в региональные и местные бюджеты магистраль, а также бюджеты субъектов. Свыше трети средств перешли в Свердловскую область.

Так, из 15 млрд, в регионы было направлено 8,4 млрд, которые разделились следующим образом:

в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей;
в бюджет Пермского края 1,4 млрд рублей;
в бюджет Тюменской области 1,4 млрд рублей;
в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,6 млрд рублей;
в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,8 млрд рублей.

ОАО "РЖД" продолжает оставаться крупнейшим заказчиком для промышленных регионов. Так в этом году на нужды холдинга приобретут продукцию свердловских, тюменских и пермских предприятий на 54 млрд рублей.

СвЖД является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО, обслуживая территорию площадью 1,8 млн кв. км. Это 10% территории РФ, на которых проживает более 10,5 млн человек, что в свою очередь составляет 7% от населения страны.

Теги: СвЖД, налог, бюджет



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