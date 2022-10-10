10 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Saudi Press Agency

Конгрессмены США предлагают приостановить продажи оружия Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК

Конгрессмены демократической партии США намерены 11 октября внести на рассмотрение обеих палат Конгресса законопроект, предполагающий приостановку поставок американских вооружений Саудовской Аравии на фоне решения Эр-Рияда сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+.

"Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии", — заявили член Палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь в материале для Politico.

По их мнению, приостановка поставок вооружения окажется серьезной проблемой для Эр-Рияда, который в значительной мере зависит от американской военной помощи, пишет Regnum.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Речь идет о сокращении на 2 млн баррелей в сутки. Решение вступает в силу с ноября.

CNN сообщал, что Белый дом в панике от планов ОПЕК+ сократить добычу нефти. Отмечалось, что сделка приведет к дальнейшему росту цен на бензин в США. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для продавливания интересов США в странах-союзниках на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они выступили против сокращения добычи нефти.

Теги: конгресс сша, саудовская аравия, оружие



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