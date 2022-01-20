Ресторатор Коновалов: антиковидные меры Смольного направлены на уничтожение бизнеса

Петербургский ресторатор Александр Коновалов подверг критике антиковидную политику Смольного, заявив, что по факту большинство заведений не проверяет QR-коды посетителей. По его словам, система электронных пропусков не имеет никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а в целом ограничительные меры городских властей направлены на уничтожение бизнеса.

В интервью изданию «Ведомости» бизнесмен Александр Коновалов, объявивший бойкот системы QR-кодов в Санкт-Петербурге, объяснил свою принципиальную позицию тем, что введенный Смольным «пропускной режим» не имеет ничего общего с борьбой против пандемии коронавируса, и является лишь «средством принуждения». При этом, по словам ресторатора, более 70% петербургских заведений коды у посетителей не проверяют. Также он выразил свое мнение относительно антиковидной кампании местных властей, которая наносит вред всему сектору бизнеса города.

«Их действия были направлены на уничтожение всего. Достаточно просто проанализировать антиковидное постановление Смольного №121. В разное время смертельно опасным объявлялось хождение по паркам. Потом виновными сделали катки. Затем опасность увидели в парикмахерских. Когда салоны красоты открылись после локдауна, то стричься стало можно, а делать маникюр – нет. Все эти ограничения никак не помогали бороться с пандемией, но серьезно разоряли бизнес», – подчеркнул Коновалов.

При этом, как отмечает ресторатор, со стороны Смольного не было предложено эффективных мер поддержки, что в результате привело к закрытию более 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. По факту финансовую помощь от Смольного получили порядка 1-5% предпринимателей, но ее фактические размеры не покрывали даже 1% потерь любого предприятия. Сам Коновалов был вынужден закрыть половину салонов красоты принадлежащей ему сети «Леди».

«Рестораны остались, так как мы не соблюдали никаких ограничений ни дня, сохранили свои коллективы и клиентскую базу, кое-как выжили. А те коллеги, которые соблюдали эти ограничения, они пополнили список бесславно и бессмысленно разоренных предприятий», – объяснил ресторатор.

Напомним, система QR-кодов начала действовать для заведений общепита Петербурга со 2 января 2022 года. Представители индустрии обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой перенести запуск электронных пропусков на более поздний срок, так как вместе с другими ограничительными мерами бизнес рискует потерять до 50% выручки. Однако в Смольном не пошли навстречу, а Александр Коновалов призвал коллег присоединяться к объявленному им бойкоту. На сегодняшний день протест поддерживают уже 165 организаций малого и среднего бизнеса. По мнению самого Коновалова, в течение ближайшей недели их количество достигнет 300.