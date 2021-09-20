Уральцы из северных городов просят продлить движение "Ласточки" до их населенных пунктов

Жители Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска и Североуральска создали петицию, в которой предлагают продлить маршрут электропоезда "Ласточка" Екатеринбург-Серов до их населенных пунктов. Начиная с 2013 году, свердловчане находятся в "блокаде" из-за отсутствия железнодорожного сообщения, потому предлагают продлить движение транспорта до ст. Бокситы с остановками на о.п. Краснотурьинская и ст. Лесная Волчанка.

"Железнодорожное сообщение с Екатеринбургом отсутствует. Единственный вид транспорта - это междугородный автобус, что не всегда удобно, особенно пенсионерам. Предлагаю продлить маршрут электропоезда "Ласточка" Екатеринбург - Серов", - говорится в петиции.

На данный момент инициативу поддержало 140 человек.