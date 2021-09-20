20 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральцы из северных городов просят продлить движение "Ласточки" до их населенных пунктов

Жители Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска и Североуральска создали петицию, в которой предлагают продлить маршрут электропоезда "Ласточка" Екатеринбург-Серов до их населенных пунктов. Начиная с 2013 году, свердловчане находятся в "блокаде" из-за отсутствия железнодорожного сообщения, потому предлагают продлить движение транспорта до ст. Бокситы с остановками на о.п. Краснотурьинская и ст. Лесная Волчанка.

"Железнодорожное сообщение с Екатеринбургом отсутствует. Единственный вид транспорта - это междугородный автобус, что не всегда удобно, особенно пенсионерам. Предлагаю продлить маршрут электропоезда "Ласточка" Екатеринбург - Серов", - говорится в петиции.

На данный момент инициативу поддержало 140 человек.

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Теги: Ласточка, поезд, маршрут, петиция, Екатеринбург, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск,  Североуральск



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