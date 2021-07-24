«Солнцепек»: всю правду о событиях в Донецке и Луганске покажут на киноэкранах

Эффект разорвавшейся бомбы имела новость о том, что Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по права человека. Терпение иссякло, и теперь наша страна во всеуслышание заявляет о бесчинствах, происходивших на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, где в результате боевых действий, только по официальной статистике, погибли более 6 тысяч мирных жителей.

Как все начиналось

После государственного переворота весной 2014 года в восточной части Украины начались массовые выступления против политики нового режима – жители Донецкой и Луганской областей не стали мириться с нарушением своих прав и свобод. В апреле под видом АТО властью фактически было организовано широкомасштабное истребление мирного русскоговорящего населения. Только по последним данным ООН, за весь период конфликта, с 14 апреля 2014 по 31 март 2020 года, список жертв составил около 44 тысяч человек.

300 страниц

Иск к Украине, с которым Россия обратилась в Европейский суд по правам человека, содержит 300 страниц изобличающей преступления информации. Там указаны даты, цифры, конкретные факты.

«Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций — это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях. Но всякому терпению наступает конец. Мы рассчитываем, что ЕСПЧ проявит независимость, аполитичность при рассмотрении российской жалобы», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своей жалобе Россия настаивает на том, что Украина должна нести ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, которые происходили в 2014 году на Майдане в Киеве и в одесском Доме профсоюзов, а также в Донбассе.

Россия выступает против дискриминации русскоговорящего населения и попыток вытеснить русский язык из общественной сферы. Против использовавшейся практики подавления свободы слова и преследования инакомыслящих, в том числе запрета работы СМИ и интернет-платформ, преследования журналистов любых государств, политиков, бизнесменов и рядовых граждан, дискриминации российских компаний.

Украину призывают к ответу за крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», за гибель людей во время обстрелов российской сопредельной территории, перекрытие пресной воды для жителей Крыма, нападение на дипломатические, консульские и другие представительства России на Украине.

«Это уже отдает геноцидом крымского населения. Попытка лишить Крым энергоснабжения и другие деяния, которые проводила Украина, официально ее власти. При этом она продолжает постоянно говорить, что Крым украинский, эти граждане — украинцы, но воду мы им перекроем, электроснабжение перекроем, финансовые потоки туда тоже перекрыты. Люди на юго-востоке Украины не получают украинских пенсий, социальных пособий», — считает директор бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Солнцепек»

Боль и сострадание всем жителям Луганской и Донецкой Народных Республик долго жгли сердца россиян. Они вылились в жалобу на действия страны, которая переламывала жизнь целого народа, не жалея даже стариков, женщин и детей. Нашли они свое отражение и в художественной киноработе, посвященной Луганской трагедии — драме «Солнцепек». Режиссером картины стал Максим Бриус, известный российскому зрителю по ярким фильмам «Зоя», «Морские дьяволы», «Береговая охрана» и «Шугалей-2». Сейчас в сети появился трейлер фильма и постер. Когда «Солнцепек» увидят российские зрители — не известно, но судя по режиссеру и выбранной для фильма тематике, премьера будет жаркой.