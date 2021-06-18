18 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
тюрьма, америка, колючая проволока (2021) | Фото: AFP 2020 / JIM WATSON

Алла Бут обратилась к высококвалифицированным американским адвокатам за помощью

Вчера, Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что с на встрече с президентом США Джо Байденом обсуждался вопрос обмена осужденными и что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. А также подчеркнул, что российский МИД и госдеп США поработают в этом направлении. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала эту новость "глотком живой воды".

"Это первый положительный сдвиг за долгие годы, первый такой шаг, официально озвученный с трибуны исторической встречи двух президентов: вопрос поднимался и будет прорабатываться, могут быть найдены определенные компромиссы", - подытожила жена Виктора Бута.

"То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов – это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен", - сказала она вчера РИА Новости.

Сегодня же из достоверных источников стало известно, что Алла Бут в данный момент ведёт переговоры с группой высококвалифицированных американских адвокатов для предоставления интересов её мужа с целью его освобождения. Информация о деталях таких переговоров пока не разглашается.

В 2021 году исполнится 13 лет с момента ареста в Бангкоке российского бизнесмена Виктора Бута и 11 лет — его экстрадиции в США. Он был арестован в отеле Бангкока в Тайланде на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.

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Теги: алла бут, заключенный вмктор бут, владимир путин, джо байден



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