Экс-чиновник из Чебаркуля отсудил 700 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Бывший председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля добился компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

В ноябре 2019 года экс-чиновник был признан невиновным и оправдан по обвинению в получении взятки. За ним было признано право на реабилитацию. Челябинский областной суд оставил решение суда без изменения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда, незаконное уголовное преследование истца продолжалось более трех лет с октября 2016 года по ноябрь 2019 года, в ходе которого было проведено более 20 различных следственных действий, проведено 55 судебных заседаний.

"Это воспринималось истцом как пытка и причиняло ему глубокие нравственные страдания. Все время, в течении которого осуществлялось уголовное преследование, в отношении Шацкого действовала мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что накладывало на истца ограничения, препятствующие его выезду за пределы Чебаркуля, что также причиняло моральные страдания", - рассказали в суде.

Истец обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании за счет казны компенсации морального вреда в размере 3 млн руб., а также судебных расходов на оплату услуг представителя. Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований в размере 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 10 тыс. руб. возмещения расходов на оплату услуг адвоката.