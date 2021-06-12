12 Июня 2021
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Бузова, МХАТ (2021) | Фото: Накануне.RU

Россияне об игре Бузовой во МХАТе: "Цирки уродов всегда были популярны"

Выступление телеведущей Ольги Бузовой в постановке МХАТа "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина взорвало социальные сети. Очень многие зрители отмечали, что "певица" не попадает в ноты. Сама Бузова заявляла, что ее героиня "специально не попадает в ноты, потому что она не певица, а шпионка".

Видеозаписи выступления новоявленной "актрисы" собирают сотни тысяч просмотров и комментариев в соцсетях, преимущественно - гневных, передает корреспондент Накануне.RU.

Далеко не все комментарии мы имеем возможность опубликовать - так как они содержат ненормативную лексику:

"Срам и стыд, позорище, больше во МХАТ ни ногой", "Смотреть это убожество можно только без звука", "Удивляет, что есть люди, которые пошли на нее смотреть", "Цирки уродов всегда пользовались популярностью. И кунсткамера тоже", "Для меня МХАТ накрылся медным тазом с дерьмом", "Зачем ее пиарят из каждого утюга? Перестаньте говорить и писать об этой бездарности, перестаньте выкладывать видео. Она ведь только на этом и держится, а вы ее поддерживаете. Предать забвению", "И за это Бузовой еще и заплатили полляма".

Отметим, что, несмотря на волны критики, билеты на спектакль были распроданы полностью. Многие перекупщики даже активно продвигали их в Сетях за 150 тысяч рублей.

Бузова, МХАТ(2021)|Фото: Накануне.RU

Возмущения высказали и известные личности. В частности, актер Сергей Безруков порадовался, что Станиславский не дожил до этого дня.

"Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас". Речь, посвященная постановке, прозвучала во время подведения итогов третьей "Фабрики Станиславского". Безруков поблагодарил всех присутствующих, за то, что они выбрали это мероприятие, вместо спектакля МХАТ. И хотя актер не стал называть конкретные имена и фамилии, но это не помешало зрителям понять, о ком идет речь.

Певец Родион Газманов - сын Олега Газманова заявил, что ничего удивительного в происходящем нет.

"Такова жизнь. И то, что давно уже случилось на радио и на ТВ, коснулось и театра. Вы сами (зачеркнуто). Мы сами хотели отсутствия цензуры, рыночных отношений и демократии. Хотели — получили. Миром правит рынок. А эфирами — те, у кого большая аудитория", - прокомментировал Газманов в своем Instagram.

Отреагировала на участие Бузовой в спектакле и певица Полина Гагарина. Певица общалась с подписчиками Instagram, ее спросили, планирует ли она продолжать карьеру актрисы. Звезда напомнила, что у нее высшее театральное образование, и отметила, что планирует и дальше развиваться на этом поприще.

"Но, как стало известно, образование для приглашения в театр не так важно теперь. Недавний случай меня, как и многих, возмутил", - конкретного имени звезда также не назвала, но подписчики поняли, в чей огород брошен камень.

Куда категоричней оказалась телеведущая Елена Летучая. Свои возмущения она высказала в комментариях под постом режиссера Молочникова. И Бузова, которая утверждала, что свалившуюся на нее критику в СМИ и соцсетях игнорирует, в этот раз не смолчала. Между женщинами развязалась перепалка.

Бузова посоветовала Летучей "заняться любовью" и ехидно высказалась по поводу отсутствия у Летучей рейтингового шоу. В ответ Летучая отметила, что у нее нет актерского таланта и образования, и что она считает, что сцена для талантов, а не самозванцев.

Впрочем, художественный руководитель театра Эдуард Бояков также явно считает поставноку успехом: "Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплекс факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал".

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Теги: ольга бузова, мхат, чудесный грузин, гонорар



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Ранее 11.06.2021 10:33 Мск "Моя героиня специально не попадает в ноты": Бузова высказалась о МХАТовской постановке про Сталина


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