Мишустин: Мы не будем переводить всю систему образования на дистант

У российских властей нет планов полного перевода системы образования в стране на дистанционный формат. Об этом в субботу заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников онлайн-марафона "Новое знание".

"Точно мы не будем переводить всю систему образования на дистант. Потому что дорожим тем, что дает только очная форма образования. Взаимодействие между учителем и учеником, да и качество обучения неизбежно пострадают", - заявил глава кабмина.

Как пишет "Интерфакс", премьер признал, что у него самого неоднозначное отношение к дистанционному обучению: "в нем есть, конечно, свои безусловные плюсы, но есть и некоторые минусы".

Мишустин подчеркнул, что в период карантина из-за коронавируса переход на удаленное обучение был необходимым, но сейчас обстановка постепенно улучшается.

"Об использовании дистанта, как единственной формы обучения, речь уже не идет. У нас таких планов нет", - заверил он.

Как сообщало Накануне.RU, 72% опрошенных российских школьников заявили, что чувствуют себя уставшими к концу учебного года.