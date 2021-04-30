30 Апреля 2021
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Вячеслав Володин, труженик тыла (2021) | Фото: t.me/vchkogpu

"В следующий раз встретимся – палкой получишь": 90-летняя бабушка-ветеран отчитала Володина

У обычно находчивого на диалоги спикера Госдумы Вячеслава Володина неожиданно закончились слова при встрече с 90-летней пенсионеркой Анной Александровной в центре Саратова.

Представляющий в Госдуме Саратовскую область Володин приехал в город в рамках региональной недели (которая у всех парламентариев совпала с неофициально начавшейся предвыборной кампанией). Прогулка с местными чиновниками по центру города и экспромт-беседа с первым попавшимся прохожим под пристальным взглядом журналистов обернулись конфузом: председатель Госдумы "нарвался" на бабушку-ветерана, которая не постеснялась высказать ему все, что думает.

"Вы молодежь воспитываете?" – чуть наигранно, менторским тоном спросил Володин для начала беседы. "Воспитываю – воспитываю. Вот сейчас только лекцию читала. Ругаю нынешнюю власть с матерком. А я и Вас ругаю", – начала пенсионерка, у которой вся грудь была в медалях.

Она рассказала, кажется, обо всем. Вспомнила, как во время войны военные спасали деревенских жителей от тифа, раздавая лекарства в каждый дом. Вспомнила, как после войны все, включая подростков, трудились в колхозе, чтобы поднять страну.

"Так вот почему народ до сих пор плохо живет? – негодует женщина. – Послушай мой совет: прикрути все гайки, чтобы не врали. Кого же вы обманываете? Раньше тружеников тыла приравнивали к ветеранам труда. Городу звание присвоили (город трудовой славы, – прим. ред.) , а кто трудился? Женщины и подростки. Женщин уже тех нет. Подросток – перед Вами".

"Для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот инфляция 5,8%, а вот у меня гробовые лежат под процент 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, каким надо быть аферистом, чтобы людей так обдирать? Как может быть инфляция выше этого процента? Обидно! Такая территория, такие пространства, а люди сидят без газа, деревни исчезли с карты, это же позор! Плакать хочется. В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Что они у Бога просят?" – чуть не расплакалась пенсионерка.

Володин все это время молчал, было видно, что ему просто нечего сказать.

"Почему разворовывают, почему все уничтожают? Ты разве этого не знал, пока я тебе не сказала? Знал. Знал!" – отчитала она Володина.

Бабушка рассказала, что зимой ей исполнилось 90 – власти только сегодня пригласили ее получить подарок. Она тут же переключилась на экс-губернатора Пензенской области: "Вот сейчас в Пензе… 500 миллионов при обыске. Там что, все кругом были глухонемые? Так у меня вопрос: это когда-нибудь закончится?"

"Закончится", – неуверенно вставил спикер.

"Ну когда?!" – бабушка махнула рукой.

После этого тяжелого монолога пенсионерка пообещала Володину: "Так вот в следующий раз встретимся – палкой получишь".

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"В следующий раз встретимся – палкой получишь": 90-летняя бабушка-ветеран отчитала Володина

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Теги: пенсионер, ветеран, вячеслав володин, саратов, глас народа



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