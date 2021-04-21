21 Апреля 2021
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Происшествия СЗФО
нефть пятна разлив загрязнение (2010) | Фото: Накануне.RU

СКР начал проверку из-за утечки нефтепродуктов в Финском заливе

В акватории бухты Радуги в Финском заливе (Выборгский район Ленинградской области) обнаружена утечка нефтепродуктов. СКР начал проверку. Инцидент произошел в непосредственной близости от железнодорожной станции "Выборг-Товарная".

"Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России незамедлительно организован выезд на место происшествия следственной группы и специалистов Росприроднадзора, в ходе которого установлен факт загрязнения водного объекта", - сообщили в ведомстве.

Следователи взяли пробы воды.

В начале апреля на той же станции произошел разлив мазута (около трех тонн) при переливе его из цистерны в котельную ж/д депо.

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СКР начал проверку из-за утечки нефтепродуктов в Финском заливе

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Теги: скр, проверка, утечка, нефтепродукты, финский залив



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