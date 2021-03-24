"Совесть есть?" "ЕР" отклонила сразу три законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам

Госдума сегодня рассмотрела сразу три законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам: от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатора Василия Иконникова. И все три были отклонены.

"Это одна из самых злободневных тем в обществе. Индексацию работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Формулировка очень хитрая: пока пенсионер работает, ему не платится индексация, а после окончания работы эта сумма будет компенсироваться. Но наша позиция – не должно быть дискриминации", - заявил глава комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) о своем законопроекте. Он отметил, что снижается количество трудоустроенных пенсионеров. Они вынуждены идти на различные схемы с увольнением и последующим поступлением на ту же самую работу, чтобы пенсия индексировалась. Нилов добавил, что индексация пенсий идет на пользу покупательской способности населения, а вот ее отсутствие ведет к "серым" зарплатам и другим схемам.

"Ссылки на советскую пенсионную систему некорректны, она была распределительной, а сегодня она страховая", - отметил Нилов. Он напомнил, что президент России дал поручение правительству подготовить решения по этому поводу. В Минтруда заявили, что решения были выработаны, они переданы в Администрацию президента. Депутат предположил, что решение, возможно, будет озвучено в послании президента Федеральному собранию.

Представитель "Справедливой России" Олег Нилов, рассказывая о своем варианте закона, сообщил: "Мы наблюдаем переход рынка труда в тень. До пенсионной реформы работало 15 млн пенсионеров, теперь – 9,5 млн. Бюджеты всех уровней имеют миллиардные недополученные потери". Он тоже согласился, что решение об индексации будет озвучено во время послания президента. По мнению Нилова, государство должно компенсировать более триллиона рублей работающим пенсионерам – те деньги, которые были ими недополучены.

"Мы наблюдаем теневую занятость, "Юрьев день" так называемый и т.д., - отметила член комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб. – Ввиду всего этого профсоюзы, "Единая Россия" неоднократно поднимали тему возвращения индексации". Она сообщила, что затраты составят от 0,5 до 1,5 трлн руб. дополнительных расходов, "это колоссальная сумма в текущих условиях".

"Давайте дадим возможность нашему президенту самому принять решение на основании данных, предоставленных Правительством. Предлагается отклонить все три законопроекта", – заявила Бессараб.

"Не цинично ли это, что Правительство отменило индексацию, а теперь мы идем ему навстречу, мол, пусть будет честно по отношению к Правительству, пусть его усилия оценит президент? Ну что же вы ждете президента?" – возмутился депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Бессараб ответила, что в 2016 году "не от хорошей жизни" Правительство вообще решало, платить или не платить работающим пенсионерам пенсии. Но она согласилась, что вопрос не совсем справедливый.

Олег Смолин (КПРФ) отметил, что не замечал "Единую Россию" за поддержкой индексации пенсий. Он напомнил, что проект коммунистов на эту тему был провален голосами "Единой России". Также депутат спросил, не превосходят ли потери в налогах из-за ухода в тень работающих пенсионеров расходы, которые нужны на индексацию. Светлана Бессараб отметила, что в Минтруда на такой запрос ответили, что подобных потерь не наблюдается.

Смолин добавил, что коммунисты поддержат все три законопроекта. Аналогичным образом высказались и две другие оппозиционные партии. Законопроекты не прошли без голосов "Единой России".

Представитель "Справедливой России" Дмитрий Ионин напомнил слова главы Минфина Антона Силуанова, сказанные в Госдуме, что пенсия – это компенсация неработающим, а работающие пенсионеры и так себе зарабатывают. "Это вызвало многотысячное возмущение. Нельзя чиновникам такого уровня допускать такие высказывания. Вот в Свердловской области большинство работающих пенсионеров сказали, что не стали бы они работать, если бы им хватало денег, если бы была индексация пенсий вообще нормальная. Они бы с удовольствием воспитывали внуков, но им приходится просто работать, денег не хватает. Слушайте, нас смотрят люди, это же разойдется!" – сказал Ионин.

"Совесть надо иметь! Совесть есть у вас? Ну, ведь только что губернатора задержали, у которого дома лежат миллионы! У нас сенаторы, у которых часы за миллионы. Я могу вам показать фотографии ростовских пенсионеров, которые в мусорках копаются. У меня отец – ударник коммунистического труда, 50 лет отпахал, дороги строил – пенсия 14 тысяч рублей, живет в хрущевке, – сказал представитель ЛДПР в адрес "единороссов" Сергей Иванов. – Если вы так относитесь к пенсионерам, я желаю вам, чтобы ваши дети так же к вам относились".

Ярослав Нилов отметил, что можно было бы поддержать любой из законопроектов – вне политики – а ко второму чтению внести поправки даже с учетом мнения президента и Правительства. И тогда можно было бы подарить пенсионерам несколько месяцев лучшей жизни. "По помойкам действительно лазают пенсионеры, в подгнивших товарах ковыряются. Ну разве это не позор?" – спросил Нилов.

"Единороссы" промолчали.

Светлана Бессараб ("Единая Россия") заявила, что надо дождаться апреля и решения Путина. По ее мнению, все три закона не подкреплены расчетами, она назвала их "идейками" и обвинила авторов в воровстве чужого труда, вероятно, имея в виду, что Правительство трудится над изысканием средств на индексацию.