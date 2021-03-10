10 Марта 2021
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Михаил Мишустин, Гузель Яхина (2020) | Фото: Правительство.рф

Автора романа "Зулейха открывает глаза" заподозрили в плагиате

Историк Григорий Циденков обличил писательницу Гузель Яхину в некорректных заимствованиях. Увидев интервью, в котором литератор рассказала о новом романе "Эшелон на Самарканд", учёный обнаружил немало сходств со своими текстами.
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"Из интервью следует, что весь роман состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями публикаций моего блога в ЖЖ. За основу взята практически без изменений публикация "Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуацию". Изменений тут всего два: Яхина переименовала Самару в Казань и округлила число детей до 500", - полагает Григорий Циденков.

По мнению исследователя, из его публикаций также взята информация о голоде.

"Стремясь, видимо, уйти от обвинений в плагиате, Яхина, как студент-первокурсник, меняет некоторые детали и добавляет воды в виде собственных вымыслов? Что приводит к абсурду: действие романа разворачивается в 1923 году. Это примерно как написать об эвакуации из блокадного Ленинграда в 1945 году. Эвакуировали голодающих в 1921-22 гг., в 1923-м всех уже начали возвращать. Совпадений и нелепостей огромное количество. Ссылки на источники Яхина приводит, явно не ознакомившись с ними", - считает Циденков.

Историк обратился за консультациями к издателям и юристам-специалистам в сфере авторских прав.

Напомним, роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" получил большую известность после того, как по нему был снят одноименный сериал. Кинолента, посвящённая теме раскулачивания, вызвала немало скандалов и даже оскорбил религиозные чувства мусульман.

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Автора романа "Зулейха открывает глаза" заподозрили в плагиате

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Теги: Яхина, Циденков, плагиат



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