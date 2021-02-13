Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка скончалась

Женщина, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, погибла по дороге в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. Женщина 1982 года рождения, находящаяся в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени упала в ущелье. Когда спасатели смогли добраться до нее, она еще была жива.

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Используя спелеооборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще пять километров на санях-волокушах на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. По дороге женщина от полученных тяжелых травм скончалась.

По факту происшествия проводится проверка следственными органами.