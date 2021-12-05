05 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Белоярская атомная электростанция (2020) | Фото: Накануне.RU

Под Екатеринбургом появится хранилище ядерных отходов

Недалеко от Екатеринбурга – в Заречном, на территории Белоярской АЭС – появится хранилище ядерных отходов. Об этом говорится в акте, опубликованном региональным управлением госохраны объектов культурного наследия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о трёх участках общей площадью в 8,7 га. Первый участок площадью 2,641 га представляет собой пустырь, окруженный хозяйственными и офисными зданиями АЭС, в центре которого насыпан искусственный холм. Большая (центральная) часть участка обезлесена, почвенные отложения на ней сняты. Лес (невысокий, частый, преимущественно сосново-березовый) сохранился лишь на периферии участка, судя по всему он вторичен, произрастает также на земельных участках, где естественные почвенные и подпочвенные слои полностью заменены привозными грунтами.

Второй обследуемый участок, площадью которого – 2,668 га, расположен на территории четвёртого блока АЭС и представляет собой поле с почти полностью снятым до скалы почвенным и подпочвенным земляными слоями. Третий участок (площадь – 3,362 га) располагается в залесенной местности, рядом с одними из въездных ворот на АЭС, ранее на этом участке проводились строительные работы, после которых участок был засажен деревьями (сосна, береза, липа). На участке фиксируются многочисленные следы техногенной деятельности: нагребные валы и холмы, кучи обломков бетонных плит, заброшенные технические строения и сооружения. На участке прорублено несколько просек, по которым недавно были выполнены геологические разведочные скважины.

Экспертизу проводили с 25 ноября по 1 декабря в Перми.

"На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных источников, признан факт отсутствия на земельных участках, испрашиваемых под объект: "Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, на Белоярской АЭС", выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках, испрашиваемых под объект: "Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, на Белоярской АЭС"", - говорится в акте.

Теги: Заречный, белоярская АЭС, хранилище, ядерные отходы



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