30 Декабря 2021
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Вашингтон (2017) | Фото:instagram.com/dswartz

"Омикрон" вынуждает пересмотреть взгляды на вакцинацию и ограничения - Yahoo

Омикрон-штамм коронавируса побуждает пересмотреть взгляды на ковид-вакцинацию и ограничения, пишет Yahoo.Finance.
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Редактор по рынкам и экономике Хавьер Давид пишет, что пока наконец признать, что "омикрон" показывает, что ковид-ограничения, в том числе ковид-паспорта, терпят неудачу и мало что дают.

"Сильно пострадавшие сферы путешествий, досуга и малого бизнеса, особенно рестораны, несут на себе основную тяжесть спорных протоколов, которые явно нуждаются в переосмыслении, если не в полном отказе", - пишет эксперт.

Генеральный директор фирмы по маркетинговым коммуникациям Graziano Associates Дэнис Грациано считает, что требования по вакцинации сотрудников скорее лишают бизнес возможностей, чем расширяют.

"Обязательность отталкивает клиентов, хороших сотрудников, кандидатов на работу и создает больше разногласий внутри и за пределами организаций", - сказал он.

Хавьер Давид пишет, что в США общество разделили на две касты - вакцинированных и невакцинированных.

Некоторые СМИ на Западе в последнее время все чаще и смелее критикуют антиковидные меры, отмечая, что польза от них весьма сомнительна, а вот вред очевиден. При этом смертность почти нигде так и не вернулась на доковидный уровень, как обещали перед началом вакцинации, а ограничения периодически ужесточаются.

Теги: вакцинация, ковид, ограничения



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