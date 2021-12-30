МВД заблокировало две ссылки на песню Моргенштерна "Розовое вино-2"

МВД внесло в реестр заблокированных сайтов две ссылки на песню Алишера Моргенштерна "Розовое вино-2", это обнаружил проект "Роскомсвобода". Ведомство имеет права внесудебного ограничения доступа к контенту, пропагандирующему наркотики.

Ранее Моргенштерн уже удалил клип на песню с YouTube, за нее рэпера оштрафовали в этом году на 100 тыс. руб., хотя сам он своей вины не признал. Суд счел, что в песне содержится пропаганда наркомании.

В ноябре стало известно о проверке всего творчества рэпера на предмет пропаганды наркотиков, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн в интернете торгует наркотиками. Рэпер не стал подавать на Бастрыкина в суд, а покинул Россию и сейчас, по данным СМИ, находится в Дубае, периодически отвечает российским властям в эпатажной форме.