Суд прекратил дело подельника экс-офицера ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело предполагаемого сообщника экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина Андрея Васильева, пишет "Коммерсантъ".

Бывшему сотруднику управления "К" ФСБ вменялось мошенничество в особо крупном размере.

Кроме того, суд постановил вернуть Васильеву несколько десятков участков земли, около десяти жилых домов и квартир в Москве и Подмосковье, банковские счета с примерно $10 млн, Lexus LX-450 и набор наручных часов брендов Breguet, Tourbillon, Hublot и Rolex.

Одновременно суд взыскал с Васильева 1,5 млн рублей, потраченные на экспертизу, которая установила по его делу ущерб размере 637,8 млн рублей.

Помимо этого, Генпрокуратура добилась конфискации части активов семьи Васильева, оставив при этом все имущество, нажитое после увольнения из ФСБ в 2014 году.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему вменялось получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Игоря Ткача и Сергея Гляделкина.

По делу также были арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.

Напомним, в апреле Черкалина, возглавлявшего управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению воинского звания. Свою вину он признал. Также суд взыскал с экс-подполковника более 600 млн руб. по искам пострадавших.