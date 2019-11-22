Банкиры из дела Черкалина обжаловали действия следствия в Генпрокуратуре

Объявленные в России в розыск бывший президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко обжаловали в Генпрокуратуре действия следствия, обвинившего их в мошенничестве. Об этом сообщает РКБ.

В мае Главное следственное управление СК России вынесло постановление о привлечении Столяренко и Бондаренко в качестве обвиняемых по делу о незаконном завладении 49%-ной долей в уставном капитале компании "Юрпромконсалтинг" (ЮПК).

По версии следствия, банкиры причинили ущерб на сумму 490 млн рублей совладельцу Avenue Group Сергею Гляделкину.

Столяренко назвал предъявленные ему обвинения ложью. Он утверждает, что источник изъятых у полковника полковника ФСБ Кирилла Черкалина денег "надо искать в другом месте". "В ЮПК были одни убытки, и делить их никто не хотел", - заявил Столяренко.

Полковники ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении в 2011 году 490 млн рублей у Гляделкина. СКР считает, что они под угрозой уголовного преследования заставили предпринимателя, сообщив ложные данные о возбуждении против него дела о провокации в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина, передать им акции ЮПК, которая занималась реализацией квартир в построенном компаниями Гляделкина жилом комплексе в столичном районе Левобережный.

Напомним, силовикам также вменяют получение крупных взяток на сумму $850 тысяч. Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

Сообщалось, что Черкалин годами "крышевал" банковскую сферу. СМИ опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Ранее стало известно, что Черкалин согласен вернуть в казну, в общей сложности, более 6 миллиардов рублей.