30 Ноября 2020
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взятка, рубли, купюры, деньги, пять тысяч, 5000 (2016) | Фото:

Более 6 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина вернулись в бюджет РФ

Прокуратура вернула более 6 млрд рублей в бюджет после продажи имущества полковника ФСБ РФ Кирилла Черкалина.

Дорогие автомобили, предметы роскоши и недвижимость проданы на международном рынке, сообщил источник ТАСС. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ.

Ранее стало известно, что Черкалин согласен вернуть в казну, в общей сложности, более 6 миллиардов рублей.

Как объяснил адвокат, эти деньги полковник получил "из не предусмотренных законом источников". Остальные требования он не признает.

Напомним, уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

При этом сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

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Более 6 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина вернулись в бюджет РФ

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Теги: кирилл черкалин, фсб



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