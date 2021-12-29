Моор заявил, что Тюмень забронировала "звание столицы термальных вод России"

Тюмень забронировала за собой звание столицы термальных вод России. Об этом губернатор Александр Моор рассказал в интервью "КП".

Власти региона сделали ставку на развитие туризма. В допандемийный 2019 год в регионе было больше 3 млн туристов. Сейчас поток медленно, но все же восстанавливается.

"Под всей территорией Тюменской области лежит огромное море горячей минеральной воды. Тут 70 миллионов лет назад был океан, потом вода ушла под землю. И сегодня в любом месте буришь скважину на километр и на поверхность идет морская, теперь уже минерализованная, вода температурой до +50 градусов. У нас уже больше 20 термальных источников на самый разный кошелек. Даже в центре Тюмени мы построили суперсовременный центр "Лето-Лето". В прошлом году, несмотря на всю пандемию, вместе с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой мы официально открыли первый термальный сезон в России. И забронировали за Тюменью звание столицы термальных вод России", - подчеркнул губернатор.

Также власти региона делают ставки на "исторический туризм". Тюмень – первый российский город за Уралом. Тобольск – второй (он был создан через год).

"Немногие знают, что Тобольск был первой столицей Сибири, которая простиралась от Пермского края и даже включала Аляску. В Тобольске единственный каменный кремль за Уралом, огромное количество памятников, музеи, связанные с историей Сибири. Это туристическая жемчужина", - отметил Моор..

В сентябре власти региона первый раз сделали чартерную программу вместе с Ростуризмом и компанией ТUI. Это был пятидневный тур из Москвы стоил от 10 тысяч руб. с перелетом и проживанием. На новогодние праздники снова организована чартерная программа.